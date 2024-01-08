ads
الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة جنوب الوادي الأهلية تعلن نتائج المسابقات التي نظمتها رعاية الطلاب

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن نتائج المسابقات التى نظمتها إدارة رعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي الأهلية  وهى مسابقتي دوري المعلومات و العزف الفردي و الغناء. 
وقد جاءت  نتائج الطلاب الفائزين فى دورى المعلومات فى المركز الأول الطالب يوسف حلمي  برنامج طب وجراحة.
وفى المركز الثاني الطالب محمد سعد ببرنامج الطب والجراحة، وحصل على المركز الثالث الطالب إسلام علي  ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وفى مسابقة العزف الفردي و الغناء.
فاز بالمركز الأول الطالب فادي عادل (غناء) ببرنامج الطب والجراحة، بينما فازت بالمركز الثاني الطالبة نورهان كمال (غناء) ببرنامج التمريض ، وحصلت على المركز الثالث الطالبة بسنت عبده  (غناء) ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
وفى مسابقة العزف فاز بالمركز الأول الطالبة رضوي الشاطر  ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ، وفاز بالمركز الثاني الطالب خالد عصام (تلحين و كلمات) برنامج التمريض، وفازت بالمركز الثالث الطالبة شيماء رمضان فى مسابقة (العزف). ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي جنوب الوادي الأهلية رئيس جامعة جنوب الوادى لذكاء الاصطناعى رعاية الطلاب والذكاء الإصطناعي