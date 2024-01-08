جامعة جنوب الوادي الأهلية تعلن نتائج المسابقات التي نظمتها رعاية الطلاب

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن نتائج المسابقات التى نظمتها إدارة رعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي الأهلية وهى مسابقتي دوري المعلومات و العزف الفردي و الغناء.

وقد جاءت نتائج الطلاب الفائزين فى دورى المعلومات فى المركز الأول الطالب يوسف حلمي برنامج طب وجراحة.

وفى المركز الثاني الطالب محمد سعد ببرنامج الطب والجراحة، وحصل على المركز الثالث الطالب إسلام علي ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وفى مسابقة العزف الفردي و الغناء.

فاز بالمركز الأول الطالب فادي عادل (غناء) ببرنامج الطب والجراحة، بينما فازت بالمركز الثاني الطالبة نورهان كمال (غناء) ببرنامج التمريض ، وحصلت على المركز الثالث الطالبة بسنت عبده (غناء) ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

وفى مسابقة العزف فاز بالمركز الأول الطالبة رضوي الشاطر ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ، وفاز بالمركز الثاني الطالب خالد عصام (تلحين و كلمات) برنامج التمريض، وفازت بالمركز الثالث الطالبة شيماء رمضان فى مسابقة (العزف). ببرنامج الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.