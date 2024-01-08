بالفيديو.. عيسى زيدان: إدراج المتحف المصري الكبير ضمن 7 مقاصد سياحية في 2024 دليل على أهميته

علق الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي لترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، على إدراج مجلة "نيوزويك" الأمريكية المتحف الكبير ضمن 7 مقاصد سياحية لا يمكن تفويتها في 2024، قائلًا: "هذا دليل قاطع على جمال وأهمية المتاحف المصرية، وينعكس بشكل كبير على زيادة رواج حركة السياحة في مصر".

وقال "زيدان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن المتحف المصري الكبير يستحق الكثير، فهو أكبر مؤسسة ثقافية حضارية تقدمها مصر للعالم، لانفراده بالعديد من القطع الأثرية الفريدة غير الموجودة بالمتاحف العالمية"، موضحًا أن المتحف المصري الكبير يحتوي على آثار تعرض لأول مرة.

وتابع أن المتحف سيضم الأفكار المصرية الخالصة التي أثرت المتحف جمالًا منها برامج المحاكاة، والتي يحكي أحدها عن الإله حابي، الذي يقف على رأس نهر النيل؛ ليحمي النهر ويضخ المياه والخير لمصر.

وأردف المدير التنفيذي لترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن العالم يبرز كيفية بناء القدماء المصريين الأهرامات الثلاثة، ومع المصري الحديث تم بناء الهرم الرابع بإنشاء المتحف المصري الكبير ليعد تحفة فنية تضاهي في جمالها بناء الأهرامات، لما يحتوي عليه من العديد من الكنوز المصرية التي تحكي تاريخ مصر القديمة، وتؤكد على عظمة مكانتها وحضارتها.