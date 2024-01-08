محمود عباس يطلع الرئيس السيسي على آخر التطورات في غزة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في قصر الاتحادية بالقاهرة.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، الرئيس السيسي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة

ووصل محمود عباس رئيس فلسطين، أمس الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السفير دياب اللوح، إن لقاء قمة يجمع الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل التعاون الثنائي من أجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، وكذلك التباحث حول الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أشهر ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه إلى خارجها، ووقف اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس.

وأكد السفير دياب اللوح، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاور والتعاون الثنائي الدائم بين الرئيسين تجاه القضايا المتعددة والمشتركة على المستويات والمحافل العربية والإقليمية والدولية، كما تهدف إلى إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والمتصلة جغرافيًا على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، تحت مظلة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها.