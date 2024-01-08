بالفيديو.. رئيس الوزراء الفلسطيني: نأمل أن تقضي المحكمة الدولية بمحاكمة إسرائيل

أكد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "نأمل أن تقف المحكمة الدولية مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية"، مشيرًا إلى أنه يتمنى للفريق القانوني الفلسطيني التوفيق وأن تقضي المحكمة الدولية بوقف الحرب والعدوان على غزة فورًا.

وأضاف "أشتيه" في كلمته التي نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يأمل أن تستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية، موضحًا أن موضوع المقاصة مازال يراوح مكانه، وقد تدخل في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن وبلينكن وعدد من زعماء العالم.

وتابع، أن إسرائيل لازالت ترفض اقتراحات الإدارة الأمريكية مثل تحويل الأموال للنرويج، وهي تسلمها بدورها لنا، من جانبنا وافقنا على ذلك، ورفضت إسرائيل".

وأردف، أن ما يحدث في قطاع غزة ترجمة حقيقية للإبادة الجماعية، موضحًا أن الشهر الماضي بلغت أموال المقاصة 750 مليون شيكل خصمت منها إسرائيل 517 مليون، وأرسلت الباقي لنا، وقد رفضنا استلام ذلك، ونأمل أن تنتهي تلك القضية التي مضي عليها أكثر من شهرين".