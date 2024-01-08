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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رومانيا تعتزم شراء 200 صاروخ دفاع جوي

صاروخ من طراز باك-2
صاروخ من طراز باك-2 جيم-تي الأمريكي
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تعتزم رومانيا تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، بشراء 200 صاروخ من طراز "باك-2 جيم-تي" الأمريكي، ويعد هذا القرار -الذي أعلنته وزارة الدفاع الوطني الرومانية- جزءا من خطة شراء أكبر يدعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما ذكر موقع "ديفينس إنداستري يوروب" الأوروبي -المتخصص في الصناعات الدفاعية.

وتعتبر عملية الشراء، جزءا من عقد بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي تشرف عليه وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو، وتكتسب هذه العملية أهمية كبيرة لأنها تخطط لتوفير ألف صاروخ "باتريوت" للدفاع الجوي، لمساعدة ليس رومانيا فحسب، بل أيضا الأعضاء الرئيسيين في الناتو مثل ألمانيا وهولندا وإسبانيا.

وأشار الموقع إلى أن استثمار رومانيا في صواريخ "باك-2" بقيمة 1.09 مليار يورو يعكس الاستجابة الاستراتيجية للبلاد للتحديات الأمنية المتطورة في أوروبا الشرقية، لا سيما بالنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت الموقع إلى أن رومانيا تشغل حاليا أربع بطاريات صواريخ "باتريوت" التي تطلق صواريخ "باك-2"، مع خطط لتوسيع هذه الترسانة بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على سبعة أنظمة في عام 2017.

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