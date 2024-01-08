دراسة: طريقة آمنة للوقاية من أمراض القلب بدون استخدام الأسبرين

فريق البحث بقيادة البروفيسور ماركو فالجيميجلي في "مؤسسة كارديو سنترو تيسينو" في سويسرا أجرى دراسة شاملة حول تأثير إعطاء المرضى الدواء الشهير بالأسبرين للوقاية من مشاكل القلب.

تم تحليل نتائج الدراسة التي شملت 24،000 مريض يعانون من مرض الشريان التاجي، حيث قسموا المشاركين إلى مجموعتين، حيث تلقى نصفهم مثبط "بي 2 واي 12"، بينما تناول النصف الآخر الأسبرين. تمت متابعة المرضى لمدة تقارب 557 يومًا، وكشفت النتائج أن المرضى الذين تناولوا "بي 2 واي 12" كانوا أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية مقارنة بتلك الذين استخدموا الأسبرين حديثًا.

وتفصيليًا، كانت فرص الإصابة بالنوبات القلبية أقل بنسبة 23% في مجموعة "بي 2 واي 12". ورغم قلق الأطباء بشأن مخاطر النزيف المحتملة، إلا أن الدراسة أظهرت أن مثبطات "بي 2 واي 12" لم تزيد من خطر النزيف الكبير بشكل عام مقارنة بالأسبرين. بالإضافة إلى ذلك، كانت بعض أنواع النزيف، مثل النزيف في المعدة أو الدماغ، أقل انتشارًا في مجموعة "بي 2 واي 12".