المجلس التنفيذي لمدينة الحسنة يناقش الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها

اجتمع المجلس التنفيذي لمدينة الحسنة بوسط سيناء برئاسة محاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة وذلك لمناقشة الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها وتناول الاجتماع عدة محاور أهمها تكليف جميع رؤساء القري بضرورة تكثيف الجهد المبذول لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للقرى والمدينة .

كما قام رؤساء الوحدات ومديري الإدارات بعرض تقرير عن أداء الإدارة التابعة له ومناقشة المشاكل التي تواجههم ومناقشة المشاريع التي تحت التنفيذ ونسبة الانجاز والتأخير بها لكل من الصحة والمياه والتعليم والطرق والكهرباء والزراعة .

طالب رئيس المدينة رؤساء القري بضرورة تحصيل جميع إيرادات الدوله من سكن وكهرباء ومياه وايضا جميع الرسوم الخاصه بالأبار وتوريدها إلي إيرادات المجلس حفاظآ علي المال العام وحصر جميع المنتفعين علي الآبار الزراعية كما اطلع على ما تم اتخاذه بشأن المشاريع المعتمدة للسنة المالية الحالية وما تم طرحه وتنفيذه منها.

كما وجه رئيس المدينة جميع رؤساء القري بضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي علي أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتي لا يتعرض أحد للمساءلة القانونيه والإزالة الفورية

وفيما يخص قطاع النظافة شدد رئيس مركز ومدينة الحسنة في كلمته خلال الاجتماع على جميع رؤساء القرى بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين مستوى المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق ونظافتها وضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما شدد رئيس المدينة على بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية علي المحال التجارية لمراقبة وضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية الضرورية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين من محدودي الدخل.

وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس مدينة الحسنة على جميع الإدارات بتلقي شكاوى المواطنين حيث أن هذا العمل ساهم بشكل كبير في التوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة الشكاوى وحلها لتحقيق الرضا لدى المواطنين وذلك لدفع منظومة العمل نحو الأفضل بما يخدم المواطنين بكافة القطاعاتواتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل متخاذل عن العمل.

يأتي الاجتماع في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء باستمرار عقد الاجتماعات والتواصل مع القيادات التنفيذية من مديري الإدارات الخدميه ورؤساء القري لبحث ومناقشة كافة الموضوعات الموضوعات التي تخص المواطنين بقري المركز والمدينة ووضع الحلول لجميع المشاكل التي تواجههم.