يوفنتوس يهزم ساليرنيتانا ويواصل مطاردة إنتر ميلان في صدارة الدوري الإيطالي

واصل فريق يوفنتوس الإيطالي مطاردة جاره وغريمه إنتر ميلان، متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من المسابقة.

وجاء الهدف الأول لساليرنيتانا عن طريق جيوليو ماجيورى في الدقيقة 39، بينما سجل سامويل إلينج جونيور هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 65، وأضاف دوشان فلاهوفيتش هدف الفوز لليوفى في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن إنتر المتصدر، بينما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 12 نقطة، في المركز الأخير.