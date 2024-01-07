مبادرة "كلنا واحد" تستمر في تقديم الدعم للمواطنين بأسعار مخفضة.. فيديو

قال أحمد الفرجاني، أحد التجار المشاركين في مبادرة كلنا واحد، إن هناك 37 معرضا فرعيا للمبادرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن التخفيضات على السلع الاستراتيجية تصل لـ40% منذ 2018.

وأضاف “الفرجاني” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المبادرة لديها أسعار مناسبة للمنتجات الاستراتيجية مثل السكر بـ27 جنيها للكيلو، والزيت بـ36 جنيها للكيلو، والأرز بـ25 جنيها.

وأوضح أن المبادرة مستمرة، ومنتج السكر متوفر فى كافة الفروع مع بدء المبادرة وحتى اليوم.