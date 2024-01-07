من كاتدرائية ميلاد المسيح.. نائبة: الرئيس السيسي وجه للعالم رسالة علي قوة وترابط المصريين

أكدت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، علي أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته وتهنئته للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، قائله: "أهم ما يميزها تأكيد الرئيس على أن "مصر ستجتاز أي أزمة أو ظروف بوحدة أبنائها".

وقالت “حمدي” في تصريحات لها علي هامش مشاركتها في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والاخوة الاقباط، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص في كل مناسبة سواء دينية أو اجتماعية أو خلال افتتاحه للمشروعات علي إلقاء كلمة ورساله طمأنه للمصريين، مؤكدة أن حديث الرئيس السيسي دائما ما يتسم بالود والمحبة والشفافية والمصداقية، وتحليل دقيق للأحداث والأوضاع وهذا الأمر يقطع الطريق على المشككين وضعاف النفوس وكل من يحاول بث الشائعات والأكاذيب وإحداث الفتن والازمات.

وأشارت نائبة حماة الوطن، إلى أن التقليد الذى اتبعه الرئيس السيسى بحضوره المناسبات الدينية للإخوة الأقباط والتأكيد الدائم على "وحدة المصريين" رسالة قوية تم توجيهها للعالم، علي مدى حب وتقدير واحترام الرئيس والمصريين للإخوة الأقباط شركائنا في الوطن، ليؤكد أنه رئيس لكل المصريين.

وتقدمت نائبة حماة الوطن، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى ولجميع المصريين بمناسبة احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن اللحمة الوطنية لن يستطيع أى فصيل أو كيان أن ينال منها، معبره عن خالص تمنايتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوافر الصحة ودوام التوفيق والنجاح والسداد.