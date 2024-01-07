للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل غادة والي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا اليوم الأحد للتهنئة بعيد الميلاد.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم، عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأعضاء مجالس الكنائس وأمناء الخدمة والخدام والخادمات والشعب، الذين جاءوا لتهنئته بعيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم.

وتحدث قداسة البابا إلى مهنئيه وحدثهم عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنها السنة العاشرة لتهنئة الرئيس للأقباط بالعيد.

وعن زيارة الرئيس وتهنئته في الأعياد قال قداسته: "هي زيارة رغم أنها قصيرة ولكنها لها تأثير قوي وجميل وتسبب فرحة للشعب ولجموع المصريين".

وأضاف: "نشكر الله لأن عطاياه جديدة والتآزر بين المصريين يؤثر بالإيجاب على صورة مصر أمام العالم، بينما للأسف توجد انقسامات وصراعات في دول العالم، فبالفعل مصر في يد الله وقلبه، وهي تشبه الصندوق الذي تحرسه عين الله".

وعن الأزمات الاقتصادية قال قداسة البابا: "سنعبرها مثل أي أزمة، بالسلام والعلاقات الطيبة والمحبة والانفتاح على الآخر والإخلاص والأمانة".

وتابع: "يوجد حاليًّا تغيير ورؤية إيجابية في بناء الدولة، وأنه يتم بناء الدولة بسواعد أبنائها وأفكارهم، لأنه من الجيد أن ننظر للمستقبل باتساع الفكر، كما حدث في قصة الميلاد عندما اقترح صاحب المذود أن يستضيف يوسف النجار ومريم العذراء في المذود، وهي فكرة إبداعية إيجابية، مثلما حدث مع المفلوج المدلّى من السقف، وهكذا الفكرة المبدعة هي بسيطة ولكنها توجد حلًا لمشكلة كبيرة، وهذا ما نحتاجه في خدمتنا وبناء مجتمعنا".