الدوري الإيطالي.. ميلان يضرب إمبولي بثلاثية نظيفة

صعق فريق ميلان نظيره إمبولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما منذ قليل على ملعب "كارلو كاستيلاني"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز ثلاثية ميلان اللاعب روبن لوفتوس تشيك، فى الدقيقة الـ 11، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب اوليفيه جيرو فى الدقيقة الـ 31 من ضربة جزاء، بينما سجل شاكا تراوري الهدف الثالث فى الدقيقة الـ 88 من عمر اللقاء.

هذا الفوز أضاف ثلاث نقاط غالية لفريق ميلان ليحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما تجمد رصيد إمبولي عند النقطة الـ 13 فى المركز الـ 19 من ترتيب الكالتشيو .

