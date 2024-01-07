الجمعية المصرية للحساسية: 10 متحورات جديدة لكورونا منتشرة في العالم

كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة، أن العالم كله أجمع على أن فيروس كورونا لم ينتهي حتى الآن، ومتحوراته على مدار الأسبوع الماضي سجلت إصابة 27 شخص كل دقيقة، وووفاة 10 أفراد كل ساعة.

وأضاف الدكتور مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حوالي 10 متحورات لفيروس كورونا تنتهك الجهاز المناعي للأفراد بمختلف بقاع العالم، مشيرا إلى أن المتحور الجديد JN1 سجل إصابات في 41 دولة، ليتربع على عرش المتحورات الأكثر انتشارا بالعالم لكنه لا يشكل خطرا مطلقا في مصر مع اتخاذ كافة السبل الوقائية اللازمة.

وحذر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أصحاب الأمراض المزمنة، ونقص المناعة والسيدات الحوامل والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس، منوها بأن مدة الإصابة بالفيروس تطول 3 مرات لدى السيدات الحوامل، وتكون الإصابة أكثر خطورة لدى الحوامل.