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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرلمان العربي يثمن نجاح الوساطة الإماراتية في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

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ثمن عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، نجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.
وأكد العسومي، دعم البرلمان العربي للجهود الدولية التي من شأنها حفظ أمن واستقرار المنطقة بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشاد رئيس البرلمان العربي، بالدبلوماسية الإماراتية الرائدة القائمة على الحوار والطرق السلمية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية لتسوية النزاعات والصراعات في المنطقة، وتبنيها نهجاً إنسانياً راسخاً في سياساتها الخارجية، تم ترجمته في مبادرات تستهدف تقديم المساعدة لجميع المحتاجين من دون تمييز، في مواجهة التحديات الإنسانية على المستويات كافة، لافتا إلى أن دولة الإمارات دائماً تعمل من أجل السلام الذي يحقق طموحات وتطلعات الشعوب.

https://youtu.be/GgTszlCp3kU

العسومي العربي