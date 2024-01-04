بيطري بني سويف: تربية الدواجن على الأرض يُزيد من نسبة النفوق

قال الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، إن هناك جزءًا كبير جدًا من مزارع الدواجن في مصر بدائية وهي بمثابة عشش كبيرة، ولهذا لا تستطيع الدواجن في هذه المزارع التأقلم بصورة كبيرة، حيث إن تغير الطقس قد يعرض الطائر لمشاكل صحية، مشيرًا إلى أن الدواجن لا تعرق، ولا تستطيع التخلص من درجة الحرارة المرتفعة من خلال العرق مثل الإنسان.

وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن تربية الدواجن على الأرض يؤدي إلى زيادة نسبة النفوق، خاصة وأن الدواجن البيضاء تنمو بصورة كبيرة جدًا، وهذه السرعة الشديدة في النمو يجب أن يتزامن معها توفر الغذاء والمياه والهواء والأمان الحيوي المتمثل في النظافة وتوفر الأوكسجين بنسبة جيدة، ومنع أي مصدر عدوى للطيور.

وأضاف أن الفيروسات من السهل جدًا أن تدخل المزرعة سواء من خلال العمال، أو الطيور المهاجرة أو المهندسين أو القطط والفئران، مشيرًا إلى أن الأمراض الفيروسية تزيد في فصل الشتاء، لأن انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى تعايش الفيروس بصورة أكبر، خلاف أن ضبط الحرارة على حساب التهوية يؤدي إلى زيادة المشاكل التنفسية في الدواجن.



