الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"إكسترا نيوز": مصر تقيم أول مخيم منظم بغزة وفقا للمعايير الدولية

قال عبدالعزيز أبو عيشة، مدير إدارة الأزمات بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصري على إقامة أول مخيم منظم لإيواء النازحين في قطاع غزة.

وأضاف «أبو عيشة» في حديثه خلال تقرير مذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحاجة للمخيمات المصرية كبيرة نظرا للاحتياج الكبير جراء الاعتداءات الإسرائيلية على السكان المدنيين، لافتا إلى أن المخيم الأول هو نواة لعدة مخيمات مصرية أخرى ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف إنشاء 300 مخيم.

وأشار مدير إدارة الأزمات بالهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنه من المخطط أن تقوم الدولة المصرية بإقامة 1100 مخيم للنازحين الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا للمعايير الدولية، وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالنازحين بهذه المخيمات.