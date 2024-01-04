الزمالك يضع شرط أساسي قبل التعاقد مع صفقة سوبر في الميركاتو الشتوي

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن الإدارة وضعت شرطا أساسيا قبل التعاقد مع صفقة سوبر في الميركاتو الشتوي بشهر يناير الجاري وفبراير.

وقال المصدر، أن الشرط يتمثل في أن يكون الصفقة الجديدة لم تشارك في كأس الكونفيدرالية هذا الموسم، حتي يتمكن الزمالك من قيدها خلال الميركاتو الشتوي وتشارك في بقية مباريات الزمالك بالكونفيدرالية والتي تأهل الزمالك فيها لربع النهائي.

وتأهل الزمالك رسميا لربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط، وذلك بغض النظرعن نتيجة الجولة الخامسة والسادسة في مجموعته الثانية بدور المجموعات.

وتضم المجموعة الثانية فرق، الزمالك المصري، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبوسليم الليبي.

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال مدربا مؤقتا وذلك لحين تعاقد مجلس الإدارة مع مدرب أجنبي جديد.