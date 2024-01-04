إصابة سيدة بارتجاج في المخ إثر سقوطها من الطابق السابع بالفيوم

أصيبت ربة منزل باشتباه ارتجاج وتجمع دموي أسفل الرأس، إثر سقوطها من الطابق السابع بمساكن المطحن بحي العبودي بالفيوم ، وتم نقلها إلى مستشفى التامين الصحي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور قسم شرطة بندر الفيوم، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى التامين الصحي، بوصول ربة منزل تدعي “ تغريد توبه عبد الحميد"، 27 سنة، ومقيمة بمساكن المطحن بدائرة المركز مصابة باشتباه ارتجاج وتجمع دموي أسفل فروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة، وذلك إثر ادعاء سقوط من علو.

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، وبمناقشة زوجها ، أقر بأنها حال قيامها بالنداء على نجلتها، من شرفة منزلها ، اختل توازنها؛ ما أدى إلى سقوطها من الطابق السابع.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق ، التي طالبت بسرعة تحريات المباحث حول واقعة سقوط السيدة من شرفة منزلها لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وسؤال المصابة عندما تسمح حالتها بذلك، بعد اصابتها بكسور بالغة الخطورة .