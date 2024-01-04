محمد صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل بالبريميرليج

لم يكن ختام عام 2023، كما هو المتعاد بالنسبة للفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، بعدما غاب عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر في البريميرليج، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، عن شهر ديسمبر الماضي 2023.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين للجائزة كالتالى:

- ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، بعدما ساهم في فوز الريدز فى 4 مباريات الشهر الماضى، وتعادل فى جولتين، وسجل هدف الفوز أمام فولهام.

- ماتيوس كونيا لاعب وولفرهامبتون، الذي سجل 3 أهداف، وساعد بـ 3 تمريرات حاسمة.

- محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد، بعد ان أحرز 4 أهداف.

- مايكل أوليسي لاعب كريستال بالاس، العائد من الإصابة، والذي أحرز 4 أهداف، وساهم بتمريرة حاسمة.

- كول بالمر لاعب تشيلسي، بعد ان سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

- المدافع ماركوس سينيسي لاعب بورنموث، الذي أحرز هدفين وساهم في نظافة شباكه خلال 3 مباريات.

- المهاجم دومينيك سولانكي لاعب بورنموث، الذي أحرز 6 أهداف خلال الشهر.

- سون هيونج مين لاعب توتنهام، بعدما أحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.