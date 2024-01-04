رئيس جامعة القناة يُهنئ الفريق أسامة ربيع لاختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، برقية تهنئة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية؛ لاختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023 في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك وفقًا لما أعلنته مجموعة فوربس.

وأشار “مندور” إلى أن هذا الاختيار يأتي للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا أن الفريق أسامة ربيع رمز من الرموز الوطنية، وله إسهاماته الواضحة في التطوير والتنمية بهيئة قناة السويس.

يُذكر أن قائمة فوربس هذا العام ضمت 100 قائد أعمال من جنسيات مختلفة، من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط.

وجاء اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في المركز الخامس عشر، ضمن القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية.