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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحكومة الصومالية تحشد دعما دوليا للحفاظ على سيادتها

الصومال
الصومال
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قال عدنان عبدي، مراسل القاهرة الإخبارية في الصومال، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا ومنطقة شمال الصومال الانفصالية أثارت حفيظة مقديشيو وأثارت ردود أفعال داخلية وخارجية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الحكومة الصومالية قادت بدبلوماسية كبيرة لحشد الدعم الدولي والإقليمي للدفاع عن سيادتها التي تقول إن إثيوبيا اعتدت بشكل واضح وصريح عليها، موضحا أن المواقف الدولية المساندة للموقف الصومالي للدفاع عن وحدة وسيادة البلاد جاءت من دول في مقدمتها مصر والولايات المتحدة ومنظمات دولية.

وتابع أن الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وكذلك منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الاتحاد الأوروبي رفضوا ما حدث، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي دعا إلى ضبط النفس والهدوء واحترام سيادة كل أعضاء المنظمة، وضرورة الانخراط في حوار دبلوماسي لتهدئة الأوضاع قبل تصعيدها ويؤثر على سلامة منطقة القرن الإفريقي.

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