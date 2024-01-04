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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم بسرقة سيارة في الجمالية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس متهم بسرقة سيارة، بأسلوب المفتاح المصطنع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحري حول نشاطه الإجرامي.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الظاهر. 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها. 

كما ضبط (4 طلاب "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعتى سرقة إطارات سيارتين وبحوزتهم (سيارة "مستخدمة فى نشاطهم"- كوريك فك إطارات السيارات - 6 إطارات بالجنوط الخاصة بهم) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى. 

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .


 

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