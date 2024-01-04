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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة: الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه قطر ٨٠٠ مم بالعياط

إصلاح كسر ماسورة
إصلاح كسر ماسورة
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أعلنت محافظة الجيزة انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من إصلاح  الكسر المفاجئ بخط مياه قطر ٨٠٠ مم والذي تسببت في انقطاع مياه الشرب عن عدد من القري بمركز ومدينة العياط .

ونوهت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت باعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع  لتصل تدريجياً لقرى :" بمها، اللشت، السعودية، أبو العباس، الناصرية، كفر طرخان، القطوري، كفر جرزا، الرقة، جرزا".

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي سرعة تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله لعدم تأثر الحركة المرورية بطريق 53 ( المريوطية- كفر طرخان ) والحفاظ على الإنسيابية المرورية .

محافظة الجيزة الإنتهاء من إصلاح كسر خط المياه العياط شركة مياه الشرب والصرف الصحي