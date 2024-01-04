ads
الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق "الخانكة - مسطرد" في محافظة القليوبية اليوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة العام وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق "الخانكة - مسطرد"، وتعطل الحركة المرورية على الطريق إثر حادث تصادم بين 3 سيارات وسقوط أحدها في ترعة الإسماعيلية وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص في الحادث.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى ورفع السيارات المتسببة في الحادث وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى.

تعطل الحركة المرورية مستشفى الخانكة وقوع حادث تصادم محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية