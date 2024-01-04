إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بالقليوبية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق "الخانكة - مسطرد" في محافظة القليوبية اليوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة العام وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق "الخانكة - مسطرد"، وتعطل الحركة المرورية على الطريق إثر حادث تصادم بين 3 سيارات وسقوط أحدها في ترعة الإسماعيلية وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص في الحادث.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى ورفع السيارات المتسببة في الحادث وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى.