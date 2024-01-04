«الأهلي المتحد - مصر» يفتتح فرعًا جديدًا في دمياط

افتتح البنك الأهلي المتحد – مصر، اليوم الخميس فرعًا جديدًا بمحافظة دمياط، وذلك بحضور كل من محمد عاصم نائب أول الرئيس التنفيذي الائتمان والتجزئة المصرفية وأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك.

يأتي ذلك في إطار خطة البنك التوسعية التي تستهدف التواجد في المحافظات الحيوية، حيث تتسم المحافظة بتواجد ميناء دمياط، كذلك مدينة دمياط للأثاث، وهو ما يعزز خطط البنك في دعم الصناعات والأنشطة المختلفة بالمحافظة، ومشاركته في النمو الاقتصادي للبلاد، هذا بالإضافة إلى تعظيم دوره في عملية نشر الشمول المالي.

من جانبها؛ قالت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك إن افتتاح الفرع الجديد يأتي استمرارًا لجهود البنك في خطط التوسع الجغرافي - وعقب أيام من افتتاح الفرع الجديد للبنك بمنطقة "تيدا الصينية" - حيث يركز البنك على التوسع في المحافظات والمناطق الاقتصادية الهامة، وذلك بالتوازي مع التوسع في الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصرية كونها أحد الأسواق الهامة لما تمتلكه من مقومات نمو حيث التعداد السكاني الكبير، والتنوع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعزز خطط البنك في التوسع للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية.

وفي السياق ذاته؛ أكد محمد عاصم، نائب أول الرئيس التنفيذي، بالبنك الأهلي المتحد – مصر، أهمية محافظة دمياط التي يتواجد بها ميناء دمياط الذي يُعد أحد أقدم الموانئ المصرية وتبلغ ‏مساحته الكلية 11,8 مليون متر مربع، بمجموعة أطوال أرصفة 6,600 ألف متر وبعدد 30 رصيف، وبطاقة تداول 40 مليون طن سنويًا، وهو ما يبرز أهميته الاقتصادية للبلاد، كذلك مدينة دمياط للأثاث التي تقع على مساحة 331 فدان، وتعد معقلاً لصناعة الأثاث في الجمهورية.

جدير بالذكر؛ أن الفرع الجديد ينضم إلى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد - مصر، لتصل بذلك لنحو 42 فرعًا حاليًا تغطي أنحاء الجمهورية، تتسم جميعها بأحدث إمكانيات ونظم ومعايير مطبقة عالميًا، والتي تمنح عملاء البنك تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.