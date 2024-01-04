حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة بأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

- ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضُبط خلالهم (11,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - فرد محلى) بحوزة (7 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 681 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

- ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 12 كيلو لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين- 4 فرد محلى - عدد من الطلقات)، بحوزة (5متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

