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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة بأسوان ودمياط

حملات أمنية
حملات أمنية
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  
مديرية أمن أسوان
- ضبط  6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضُبط خلالهم (11,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - فرد محلى) بحوزة (7 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 681 حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
- ضبط  4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 12 كيلو لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين- 4 فرد محلى - عدد من الطلقات)، بحوزة (5متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية). 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 

اسوان دمياط وضبط المحكوم عليهم حملات أمنية