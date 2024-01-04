ضبط 2 طن أسماك ولحوم فاسدة بالمنوفية

نفذت مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، حملات مكبرة برئاسة الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية للمرور على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملات عن تحرير (28) محضر جنح وذلك لمخالفة أحكام القانون بإجمالى مضبوطات تزيد عن (2)طن و(873) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر الحالى ، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وأكد مدير الطب البيطرى استمرار التعاون مع مديريات الصحة والتموين في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجارى و إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.

IMG-20240104-WA0021

IMG-20240104-WA0023

IMG-20240104-WA0018

IMG-20240104-WA0022

IMG-20240104-WA0020

IMG-20240104-WA0017