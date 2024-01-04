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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصليب الأحمر: لم يعد هناك مكان لاستيعاب أعداد النازحين في غزة

النازحين الفلسطينيين
النازحين الفلسطينيين
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قال هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، اليوم الخميس، إنه لم يعد هناك أي مكان لاستيعاب النازحين الفلسطينيين في ظل حالة النزوح المستمرة بالقطاع، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف "مهنا"، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التنسيق مع السلطات الطبية بالقطاع لدعم المصابين والمدنيين لم يتوقف، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على وقف فوري لنزيف الدماء بالقطاع، وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية للاستجابة الإنسانية.

وأكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أن عددًا محدودًا جدًا من مستشفيات القطاع ما زال قادرًا على استقبال الجرحى والمرضى في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل.  

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى آلاف المفقودين.

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