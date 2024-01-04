وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء يناقش أوضاع المنشآت الرياضية واحتياجاتها

عقد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعا بمدير المنشآت الرياضية المهندس جودت حجاب وعلاء الجغنه ؛ لمراجعة ملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بشمال سيناء، وتكثيف المشروعات والأنشطة التي تقدمها للنشء والشباب بالمحافظة.

وأكد حسن عبدالوهاب ، أن الاجتماع بحث سبل تطوير الهيئات الشبابية والرياضية، ووضع عدد من البرامج والمشروعات المختلفة التي سيتم تنفيذها بمديرية الشباب والرياضة، والعمل على إشراك أكبر عدد من الشباب والنشء في تلك البرامج، مشاركتهم في الأنشطة التي تنفذها الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وتطرق الاجتماع، إلى وضع الجدول الزمنى المتعلق بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، وعرضها على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة عليها، والمضي قدما في تنفيذها على أرض الواقع.

ووجه بالاستعداد الأمثل من الآن على مستوى الأنشطة والمشروعات المقرر تنفيذها خلال نصف العام ؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية.

وطالب بالبحث عن آليات تعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدما نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.