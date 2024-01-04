محافظ قنا يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجاء نص البرقية كالتالي: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأن تعود علي قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلي مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والأمان والمحبة والسلام تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ".

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ونيافة الأنبا بيمن مطران بنقادة وقوص وتوابعهما، والأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها، والأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها والقمص لوقا وكيل مطرانية نجع حمادي وتوابعها .