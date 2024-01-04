16 كلية ومعهد يؤدون الامتحانات بجامعة القناة

أفاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن الامتحانات عقدت أمس الأربعاء الموافق 3 يناير 2024- داخل 16 كلية ومعهد هي كالتالي:

(التربية الرياضية- -الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية- الألسن- طب الأسنان - السياحة والفنادق- التجارة- التربية- الهندسة- الحاسبات- التمريض- الطب البيطرى- العلوم- الصيدلة- الآداب والعلوم الإنسانية- الزراعة- المعهد الفني).

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور على تطبيق قرار مجلس الجامعة بأن يتضمن الامتحان أسئلة موضوعية 40 سؤالا موضوعيا لكل ساعة امتحانية، موزعة على جميع محتويات المقرر دون تجاهل أي جزء من أجزاء المقرر.

مع تنوع الأسئلة بما يقيس المهارات والقدرات المختلفة للطالب - مهارات الحفظ وانتقال المعلومات والقدرة على التفكير والإبداع والتحليل والتخيل والمقارنة وغيرها، مع مراعاة معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي عند وضع الامتحان.

من جانبه واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية داخل اللجان الامتحانية، مشدداً على أن تكون أسئلة الامتحان في الموضوعات التي درسها الطالب، طبقاً لتوصيف المقرر ولا يتم إدراج أسئلة من خارج المنهج المحدد بالتوصيف.

مع ضرورة مراعاة تدرج مستوى صعوبة الأسئلة، بما يلائم الفروق الفردية بين الطلاب ومستوياتهم المختلفة، وأن يكون توزيع الدرجات متوازناً بين أسئلة الامتحان، مع مراعاة أن يتناسب زمن الامتحان مع الوقت اللازم لحل الأسئلة ولا يتجاوزه.

يُذكر أن كلية التربية الرياضية يؤدي بها الامتحانات هذا العام 1753 طالبا وطالبة، بينما يؤدي الامتحانات بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 393 طالبا وطالبة، وبالألسن يؤدي 1948 طالبا وطالبة، أما بطب الأسنان فيؤدي الامتحانات 538 طالبا وطالبة، فيما جاء عدد الطلاب الممتحنين بكلية السياحة والفنادق 1855 طالبا، أما كلية التجارة فيؤدي بها الامتحانات 7258 طالبا وطالبة بجميع الشعب والبرامج المميزة، وبكلية التربية يؤدي 4308 طالب وطالبة الامتحانات، وبكلية الهندسة يؤدي 2466 طالبا وطالبة الامتحانات، وبالحاسبات والمعلومات 1929 طالبا وطالبة، وبالتمريض 2348 طالب وطالبة، أما بكلية الطب البيطري فيؤدي بها الامتحانات 1480 طالبا وطالبة، وبكلية العلوم 1213 طالبا وطالبة، وبكلية الصيدلة 772 طالبا وطالبة، وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية 7379 طالبا وطالبة، وبكلية الزراعة يؤدي الامتحانات 2289 طالبا وطالبة، أما المعهد الفني للتمريض فيؤدي به هذا العام 3764 طالبا وطالبة.

تعقد الامتحانات النظرية تحت إشراف عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب .