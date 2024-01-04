عسقلان: اعتراض قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رشقة صاروخية كبيرة أطلقت من غزة باتجاه مدينة عسقلان المحتلّة، وصفارات الإنذار تدوي في المدينة وجنوب إسرائيل.

وذكرت بلدية عسقلان، في بيان، أن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين صاروخيتين في سماء المدينة صباح اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و313 شهيدا، إضافة إلى 57 ألفًا و296 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 128 شهيدًا، إضافة إلى 261 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال، منذ أن أطلقت الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، 7 أكتوبر الماضي، ردًا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.