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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خارجية ايران: خاطبنا الأمم المتحدة لملاحقة منفذي انفجاري كرمان

حسين أمير عبد اللهيان
حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران
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قال حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، إننا بدأنا إجراءات قانونية وخاطبنا الأمم المتحدة لملاحقة منفذي انفجاري كرمان، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأعلن مسؤولون إيرانيون، اليوم الخميس، عن مقتل ما لا يقل عن 84 شخصا في تفجيرات كرمان، مؤكدين أنهم قاموا بمراجعة عدد القتلى مرة أخرى بعد التحديثات.

وقالت السلطات الصحية الإيرانية، إن عدد القتلى السابق البالغ 103 تم تعديله مرتين بعد أن أدرك المسؤولون أن بعض الأسماء تكررت في قائمة الضحايا، مشيرين إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة، لذا فإن عدد القتلى قد يرتفع.

وكانت الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل في انفجارات إيران، التي وقعت الأربعاء، وأودت بحياة 103 أشخاص، مشددة على أنه “لا سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل فيه”.

وزير خارجية إيران الامم المتحده تفجيرات كرمان الخارجية الأمريكية