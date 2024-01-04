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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الولايات الأمريكية تعاني من المهاجرين غير الشرعيين

الحدود بين الولايات
الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك
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قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن هناك مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب المهاجرين منذ عام 2022، فنيويورك وحدها استقبلت أكثر من 160 ألف مهاجر غير شرعي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن ولاية تكساس وحاكمها "جريك ايفوت"  يصدر المهاجرين غير الشرعيين لولايات بعينها، خاصة الولايات الشمالية الديمقراطية وهي: "نيويورك وشيكاغو ونيو جيرسي"، موضحا أن نيويورك تعاني من استقبال المهاجرين فهم عبءا كبيرا على الولايات.

وتابع أن هناك أزمة مالية بسبب هؤلاء المهاجرين، مشيرا إلى أن الحدود ما بين الولايات المتحدة والمكسيك تتجاوز 3 آلاف كيلو مترو ونزح هؤلاء المهاجرين مما أدى إلى أزمة كبيرة وصلت إلى المطالبة بعزل وزير الأمن الذي فشل في صد المهاجرين.

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