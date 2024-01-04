إحالة 6 أشخاص متهمين بسرقة السيارات في القطامية للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 6 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة من أحد الأشخاص في منطقة القطامية للمحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول"، وسيدة) وقررا بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة "قيادة الأول- مُستأجرة" لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة "غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها" ترجل منهـــا شخصين وطالبا قائد السيارة بـ "كوريك" لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه وعقــب انتهائهما وعودتهما لإعادته قام أحدهما بضربه بإستخدام العصا الحديدية الخاصة "بالكوريك" مُحدثاً إصابتـــه بجرح بالرأس واستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار .

بالفحص واجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبحوزتهم (رخصة السيارة قيادة المجنى عليه) .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم ببيع السيارة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل، مقيم بالقليوبية) مقابل مبلغ مالى، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها لدى عميله سيئ النية (مالك معرض سيارات ، مقيم بذات العنوان) وتم ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.