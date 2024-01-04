الرئيس الفلسطيني يعزي رئيس الوزراء الياباني في ضحايا الزلزال

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية عزاء ومواساة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان، وضحايا حادثة تصادم الطائرتين بمطار هانيدا في العاصمة طوكيو.

كما تقدم الرئيس الفلسطيني بأحر التعازي لرئيس الوزراء كيشيدا، والشعب الياباني، متمنيًا لهم ولعائلات الضحايا الصبر والسلوان.

يذكر أن، أعلنت السلطات اليابانية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في الصين إلى 62 قتيلًا.

وقال مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا لوكالة "فرانس برس"، إن "الحصيلة بلغت 62 قتيلًا" وأكثر من 300 جريح بينهم 20 إصاباتهم بالغة.