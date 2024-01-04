تفاصيل ضبط الأمن «بلطجي القليوبية»

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقعى التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تيك توك" من تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تضمن إدعاء (صاحب الحساب، مقيم بمحافظة القليوبية) بقيام رجال الشرطة بالتعدي عليه بالسب والقذف وترويع أسرته وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار محل سكنه.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 5 /12/2023 تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية من (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) بتضررهما من قيام (الشاكي "عاطل له معلومات جنائية" - وآخران) بممارسة أعمال البلطجة والتعدي عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابتهما وإتلاف "فاترينة" خاصة بهما بدائرة القسم بإستخدام الأسلحة البيضاء والشوم، وقيام الشاكي باستقلال سيارة ومحاولة الاصطدام بهما لفرضه إتاوة عليهما ورفضهما لذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة الشاكي "صاحب الحساب" (عدد 2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأرشد الشاكي عن السيارة المستخدمة فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

