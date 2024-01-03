عميد معهد القلب القومي الأسبق يجمع بين الدين والطب في "قلب مفتوح" بمعرض الكتاب

يصدر قريبا عن دار ليان للنشر والتوزيع كتاب" قلب مفتوح " للكاتب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومي الأسبق، ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

يستغل الدكتور جمال خبرته الكبيرة بطب القلب ويربط هذه الخبرة العلمية بالقرآن ليسلط الضوء على الإعجاز القرآني الذي شرح وأثبت ما أثبته الطب بعد قرون من نزوله.. يقول الكاتب في كتابه:

شغفها حبًّا

وتبقى الإشارات القرآنية معجزة، ومن ضمنها عندما تناول قصة إمرأة العزيز التي قال عنها نسوة في المدينة إن يوسف قد شغفها حبًّا؛ أي مسَّ شغاف قلبها مما يعني أن الجزء الأكثر تأثُّرًا بالإحساس والألم والحب والخوف بالقلب، هو ما يسمى بالشغاف حيث قال تعالى (شغفها حُبًّا).

تحدَّث المولى عن غشاء التامور أو الذي ذُكرَ في القرآن باسم الشغاف، وتلك آية في الإعجاز القرآني فالعلم الحديث لم يكتشف هذا إلا بعد أن تمَّ التشريح الشامل التفصيلي للجسم حيث اكتشفنا أن أعصاب الألم موجودة في الغشاء الخارجي للقلب أو الشغاف، وعندما تحدَّث القرآن عن امرأة العزيز وعشقها لسيدنا يوسف قال تعالى: "قد شغفها حبًّا" وقد وصفَ القرآن أن حبها له وصل إلى درجة الألم والتعذيب ويُشير القرآن إلى أن مكان الألم والأعصاب المسؤولة عنه موجودة في غشاء الشغاف وهذا الاكتشاف العلمي لم يتم إثباته سوى في القرن العشرين، بعدما تمكَّن الأطباء من التشريح الدقيق للقلب وعرفنا أن أعصاب الألم موجودة فقط في الغشاء الخارجي للقلب.

الدكتور جمال شعبان هو عميد معهد القلب القومي الأسبق ورئيس مؤسسة جرينهارت Greenheart مركز جمال شعبان الدولي لصحة وأبحاث القلب، ورئيس مجلس أمناء مصر للصحة والتنمية المستدامة

لزمالة القلب المصرية،وعضو مؤسس في مجلس إدارة الكلية المصرية لأطباء الحالات الحرجة.

كما حصل على جائزة شخصية العام الأكثر تأثيرًا في طب القلب من جمعية القلب المصرية ٢٠١٩، وحصل على

شخصية العام الطبية في منتدى المنتجين العرب ٢٠٢٣.