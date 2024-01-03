كأس السوبر الفرنسي.. باريس سان جيرمان يضرب تولوز بثنائية في الشوط الأول

ضرب فريق باريس سان جيرمان، نظيره تولوز بثنائية دون رد في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب حديقة الأمراء، في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وسيطر الفريق الباريسي على مجريات اللعب منذ بداية الشوط الأول، حيث نجح لي كانج إن في قص شريط الأهداف في الدقيقة الثالثة من صناعة عثمان ديمبلي.

وقبل نهاية الـ45 دقيقة الأولى من المباراة، أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 44 من صناعة برادلي باركولا.

ويخوض البي إس جي، نهائي كأس السوبر الفرنسي بصفته بطلًا لبطولة الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، بينما يتواجد تولوز بصفته بطلًا لبطولة كأس فرنسا.

وبدأ باريس سان جيرمان، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: فيتينيا - زائير إيمري- لي كانج إن

وفي الهجوم: كيليان مبابي - برادلي باركولا - عثمان ديمبلي.