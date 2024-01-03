الدوري الإسباني.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد ومايوركا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، بالرغم من وجود محاولات عديدة لقص شريط الأهداف.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن جيرونا وصيف الترتيب، بينما يأتي مايوركا في المركز الرابع عشر وفي رصيده 18 نقطة.

وبدأ ريال مدريد، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارفخال – أنطونيو روديجير - أوريلين تشواميني – فران جارسيا

خط الوسط: لوكا مودريتش – توني كروس – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.