الدوري المغربي.. الرجاء يحسم «ديربي كازابلانكا» بثنائية في شباك الوداد

حسم فريق الرجاء، اليوم الأربعاء، ديربي كازابلانكا لصالحه بالفوز على غريمه التقليدي الوداد بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب البشير بمدينة المحمدية، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المغربي.

وأقيمت مباراة الرجاء والوداد بدون جماهير، التي يضيف وجودها مزيدًا من المتعة الكروية للديربي الشهير بين قطبي الدار البيضاء.

سجل الهدف الأول للرجاء اللاعب هشام آيت برايم لاعب الوداد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51، بينما أضاف البديل محمد زريدة الهدف الثاني للنسور في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع الرجاء رصيده من النقاط إلى 30 على صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الوداد عند 23 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة.

كان الرجاء دخل المباراة بالتشكيل الآتي.

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: محمد بولكسوت – عبد الله خفيفي – إسماعيل مقدم – يوسف بلعامري

خط الوسط: صابر بوغرين – مهدي مبارك – محمد المكعازي.

وفي الهجوم: يسري بوزوق – موفل الزرهوني – آدم النفاتي.

أما الوداد بدأ اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أرسين زولا – هشام أيت براهيم– جمال حركاس – أيمن أبو الفتح

خط الوسط: زكريا الدراوي – يحيى جبران – عبد الله حيمود

وفي الهجوم: هشام بوصفيان – بولي سامبو – سيف الدين بوهرة.