التشيك: جامعات تخطط لتشديد الأمن لمنع تكرار حوادث إطلاق النار

أعلن وزير التعليم في التشيك ميكولاش بيك، اليوم الأربعاء، أن الجامعات في البلاد تخطط لتعزيز إجراءاتها الأمنية، وذلك في أعقاب أسوأ حادث إطلاق نار تشهده البلاد منذ عقود.

وأسفر الحادث، الذي وقع الشهر الماضي داخل إحدى الجامعات في العاصمة براغ، عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 25 آخرين.

وقال الوزير بيك إن الإجراءات الأمنية الجديدة قد تشمل منح الموظفين والطلاب تدريبات أمنية ووضع قواعد جديدة بشأن إحضار الأمتعة إلى مباني الجامعة.

وأضاف أن السلطات ستبحث المزيد من الخطوات الدقيقة التي يجب اتخاذها، وأن الإجراءات الأمنية سيتم تعزيزها بتمويل أوروبي.

وكانت السلطات التشيكية قد اعتقلت الطالب الذي فتح النار في الجامعة، وهو طالب يبلغ من العمر 22 عامًا، ووجهت إليه تهمة القتل العمد.