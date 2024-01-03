«عزوز» رئيسًا لمجلس إدارة المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية

خلال الإجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى "كاردني" والذي عقد أمس الثلاثاء بعمان – المملكة الأردنية الهاشمية تم انتخاب الدكتور/ علاء عزوز – رئيس قطاع الإرشاد الزراعي رئيسا لمجلس إدارة المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى "كاردني" خلال حضوره الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

يذكر أن المركز الأقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى "كاردني" يعتبر منظمة حكومية دولية مستقلة تتخذ من الأردن مقرا لها. يتألف مجلس الإدارة من عشر دول أعضاء (الأردن – مصر – سوريا – تونس – العراق – لبنان – اليمن – السودان – موريتانيا – المغرب).

تأسس المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى بمبادرة من الدول الأعضاء برعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO بهدف تطبيق برامج التنمية الريفية من خلال تحديد الاحتياجات المحلية والعمل مع شعوب الشرق الأدنى لإعداد البرامج الملائمة.

وانبثق المركز من اجتماع عُقِد في عام 1983 في روما تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، وبحضور ممثلين ومراقبين من 18 دولة من دول إقليم الشرق الأدنى.

تتمثل رؤية المركز في خدمة احتياجات الدول الأعضاء في مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالمجتمعات الزراعية في المناطق الريفية من خلال العمل عبر شبكة من المراكز الوطنية في الدول الأعضاء. بهدف تحفيز وتعزيز التعاون الإقليمي ودمج السكان الريفيين في عملية التنمية وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتقديم الاستشارات الإرشادية الزراعية والدعم الفني للبحوث التطبيقية الميدانية والأنشطة الاستراتيجية وتعزيز الأفكار والخبرات.

يشار الى أنه كان قد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 1985 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في إقليم الشرق الأدنى الموقعة في روما في 28 سبتمبر 1983.