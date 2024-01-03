القرش الحوتي صديق الإنسان يظهر في شواطئ الغردقة.. التفاصيل الكاملة

اعتادت شواطئ محافظة البحر الأحمر على ظهور سمكة القرش الحوتي الضخمة، خاصة بشواطئ مدينتي الغردقة شمالا، ومرسى علم جنوب البحر الأحمر، واعتاد السائحون على مشاهده القرش الحوتي أثناء ممارستهم رياضة السباحة والرياضيات المائية مثل الغوص.

فيما ظهرت اليوم إحدى الأسماك الضخمة من أسماك القرش الحوتي أو القرش المسالم أو بهلول، كما يطلق عليه البعض، علي أحد شواطئ مدينة الغردقة، وحرص السائحين علي التقاط بعض الصور بجوار القرش الحوتي، " بهلول".

ومن المعروف لدى السائحين أن القرش الحوتي هو صديق للإنسان، ويعد من الأسماك غير المفترسة رغم ضخامة حجمه الذي يصل طوله إلى 12 مترًا، ويزن نحو 30 طنًّا، ولا يمثل خطورة على الإنسان.

وتعد سمكة القرش الحوتي من الأسماك المهاجرة، حيث تأتى إلى البحر الأحمر مسار هجرتها من المحيطات بحثا عن الغذاء، وظهورها المتكرر دليل علي توافر غذائها ببيئة البحر الأحمر. حيث تأتي للبحر الأحمر من المحيط الهندى، مرورا بمضيق باب المندب، ثم دخولا للبحر الأحمر.

وتتغذى سمكة القرش الحوتى علي الهائمات البحرية عن طريق سحب كمية كبيرة من المياه غنية بتلك الهائمات وفلترتها من المياه، حيث رصدت عشرات المرات من قبل بشواطئ الغردقة ومرسي علم جنوب البحر الأحمر وشواطئ الغردقة شمالا، فيما رصدت أيضا بشواطئ جنوب سيناء وخليج السويس.

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