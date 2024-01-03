أستاذ دراسات سياسية: قد تكون إيران متورطة في انفجار كرمان

قال الدكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن انفجار كرمان الذي راح ضحيته 73 قتيلا في إيران له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بما يحدث في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع شاشة "القاهرة الإخبارية"، بأن إسرائيل قد تكون متورطة في الأمر، وقد تكون إيران متورطة إيضا فى الانفجار، فلا يمكن استبعاد نظرية المؤامرة مع إيران، حتى تقول إنها ضحية عمل إرهابي.

وأوضح أن هذا التفجير وإن كان لا يخرج عن عمل استخباراتي كبير، فلماذا لا يتم خلال العديد من المهرجانات التي تحدث طول العام، ولماذا يحدث هذا التفجير صبيحة اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العراوري في بيروت؟.

ولفت إلى أن عملية قتل قاسم سليماني لم تكن بهذا الوقع الحزين على القيادات الإيرانية، لأن سليماني كان رجلا قويا وله من النفوذ ما يجعله منافسا على السلطة في إيران بل ومنافسا للملالي أنفسهم.



