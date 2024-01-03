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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس مجلس النواب

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يرافقه وفد تكون من المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، واللواء هيثم نور الدين مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورحب البابا بضيوفه، معربًا عن شكره لمجيئهم وتهنئتهم، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تزيد الروابط ومشاعر المحبة بيننا.

ومن ناحيته، عبر المستشار حنفي جبالي عن خالص التهنئة لقداسة البابا وللوفد الكنسي الحاضر، مشيرًا إلى أن التاريخ يشهد بوطنية الكنيسة المصرية وأنها طوال تاريخها حريصة على وطنها.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي بالقاهرة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عيد الميلاد المجيد