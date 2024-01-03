جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدي تمويل لدعم المرأة بـ160 مليون جنيه

وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على عقدين بين الجهاز وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بقيمة 160 مليون جنيه.

يتضمن العقد الأول مبلغًا قدره 100 مليون جنيه وفقًا لمشروع التمويل المتناهي الصغر لتمويل جميع الفئات المستهدفة في جميع المحافظات.

ويُخصص العقد الثاني بمبلغ 60 مليون جنيه للمرأة في جميع المحافظات، في إطار مشروع دعم المرأة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر.

تم توقيع العقود بين نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل المتناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشئون التجارية في أمان القابضة، بالإضافة إلى أيمن بسيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع هذه العقود يشكل بداية لتنفيذ خطط الجهاز خلال عام 2024 وفقًا لتوجيهات الدولة للتوسع في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والتعاقد مع المزيد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، ويهدف ذلك إلى تعزيز التمويل لمختلف الفئات السكانية، خاصة النساء، في مختلف المحافظات، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف رحمي، أن هذه العقود ستدعم حوالي 6400 عميل في جميع المحافظات الذين يعملون في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية، وهذه الخطوة ستسهم في تحسين مستويات المعيشة للمستفيدين وتعزيز القدرة على البدء في مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات الحالية.

من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشئون التجارية في أمان القابضة، عن سعادته بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أهمية دعم الابتكار في الاقتصاد المحلي، وأكد التزام شركة أمان بدعم رواد الأعمال وتحقيق طموحاتهم في مجال المشاريع الصغيرة، مع التطلع لمواصلة التعاون مع الجهاز في المستقبل لتعزيز فرص نجاح المشروعات الصغيرة في مصر.