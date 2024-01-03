أحمد نبيل كوكا خارج معسكر المنتخب للإصابة

خضع أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار، وتنطلق ١٣ يناير الجاري.

شارك في المران ٢٦ لاعبًا وهم:

محمد الشناوي وأحمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي و علي جبر وأحمد سامي و محمد عبد المنعم و أسامة جلال و محمد حمدي و أحمد فتوح و مروان عطية و أحمد نبيل كوكا و محمد النني و محمود حمادة وحمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد سيد زيزو و مصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد و محمود كهربا و أحمد حسن كوكا.