تفاصيل اللقاء الثقافي مع عالم الآثار الإيطالي ألفريدو لوفينو والمؤرخ بسام الشماع بالأوبرا (صور)

عقدت دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، لقاء ثقافيا بمشاركة العالم الإيطالى ألفريدو لوفينو، والدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر الدولى والمرشد السياحى، وذلك مساء أمس الثلاثاء 2 يناير 2024، بمسرح معهد الموسيقى العربية.
وأدار اللقاء الدكتور فوزى عيسى أستاذ مساعد متفرغ بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن، جامعة عين شمس وقام بالترجمة إسلام فوزى، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة الخاصة بفكرة حوار الحضارات.
وخلال اللقاء استعرض الفريدو لوفينى مشوار عمله بمصر فى مجال الآثار، والقى الضوء على عدد من مؤلفاته متناولا مجموعة من مقتنيات المتحف المصري فى تورينو بإيطاليا.
ومن جانبه، أكد الدكتور بسام الشماع، المؤرخ الآثرى والباحث فى علم المصريات، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الكيان الإسرائيلي الموجود اليوم ليس له علاقة باليهود الذين كانوا يؤمنون بسيدنا موسى عليه السلام، فهم من بنى اسرائيل.
وأوضح "الشماع"، انهم أتوا من نسل قبيلة الخزر، وكونوا مملكة كبيرة من القرن السابع إلى القرن الـ11 و12، فهم من أصل تترى، من دول «منغوليا والقوقاز والتتار»، ملفتًا ان معركة غزة ليست الأخيرة.