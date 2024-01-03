الأحد المقبل.. إجازة رسمية بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأشار المركزي في بيانه، إلى أن العمل بالبنوك سوف يُستأنف صباح يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أصدر منذ قليل، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.